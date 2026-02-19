Pietro Iotti, scout, artista e manager, è morto all’età di 59 anni a causa di una malattia improvvisa. La sua scomparsa colpisce profondamente il mondo imprenditoriale e culturale, dove aveva lasciato un segno importante. Iotti aveva guidato aziende di rilievo e dedicato tempo anche alle passioni artistiche e alle attività di volontariato. La sua vita è stata un esempio di dedizione e versatilità. La notizia si diffonde tra amici e colleghi, che ricordano il suo spirito dinamico e il sorriso contagioso.

Si è spento a soli 59 anni l’ingegner Pietro Iotti, manager reggiano di altissima levatura che ha guidato con successo alcune delle più prestigiose realtà industriali italiane di respiro internazionale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo e un sentimento di commozione unanime: Iotti è stato un uomo di rare capacità che, animato dalla forte ispirazione sociale radicata nella tradizione cristiana di famiglia, ha saputo mettere il proprio talento al servizio della professione, della politica e dell’associazionismo. La notizia, rimbalzata rapidamente tra Reggio e Ospitaletto di Brescia - dove ricopriva la carica di amministratore delegato della quotata Sabaf - ha scosso profondamente il mondo imprenditoriale e istituzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Pietro Iotti. Scout, artista-viaggiatore e manager di successo. Si è spento a 59 anni

