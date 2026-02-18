Addio a Luca Puccioni Il produttore di spot tv si è spento a 67 anni

Luca Puccioni, noto come ‘Puccio’, è morto sabato scorso a 67 anni, lasciando un vuoto nel mondo della pubblicità. La sua morte è stata causata da una malattia improvvisa che ha colpito rapidamente, interrompendo la sua attività di produttore di spot televisivi. Puccioni aveva appena concluso una campagna importante per un marchio locale, lavorando fino all’ultimo giorno con la sua tipica determinazione.

Si è spenta troppo presto la cinepresa di Luca Puccioni, conosciuto da tutti come ‘Puccio’. È morto sabato scorso all’età di 67 anni. Il reggiano Puccioni è stato il co-fondatore di Diaviva srl, casa di produzione cinematografica di Reggio specializzata nella realizzazione di spot pubblicitari (celebri quelli, tra gli altri, per Enel, Agip, Maserati, Loacker, Expert e Giovanni Rana) filmati istituzionali e comunicazione web. Era una vera e propria figura di riferimento nel panorama della produzione pubblicitaria italiana, un professionista stimato e riconosciuto. Sempre dietro le quinte e dietro la sua amata telecamera, non amava le luci della ribalta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

