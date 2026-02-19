Addio a Giorgio Rinaldi il barbiere ballerino di Trastevere

Giorgio Rinaldi, noto come il barbiere “ballerino” di Trastevere, è morto all’età di 87 anni. La sua lunga carriera iniziò più di 70 anni fa, quando aprì il suo negozio nel cuore del rione. La sua passione per il taglio dei capelli si accompagnava a un amore per la musica e il ballo, che spesso si vedeva nelle sue pause di lavoro. La sua presenza ha lasciato un segno profondo tra i clienti e i passanti, che ricorderanno sempre i suoi gesti gentili.

Titolare della bottega di via di San Francesco a Ripa aveva 87 anni. Il ricordo di Carlo Verdone Trastevere piange Giorgio Rinaldi, storico barbiere del rione. Giorgio "er ballerino" aveva 87 anni e da oltre 70 anni tagliava capelli e barbe. Una bottega storica sulla cui poltrona nel corso dei decenni si sono seduti vip quali Lando Fiorini, Alessandro Gassman, il ballerino Kledi Kadiu e Carlo Verdone. Proprio l'attore e regista romano ha voluto ricordare lo storico barbiere: "Questo bel volto romano appartiene a uno degli ultimi trasteverini: Giorgio Rinaldi, il barbiere di via San Francesco a Ripa.🔗 Leggi su Romatoday.it

