Addio a Enrico De Martino il papà di Stefano | ex ballerino del San Carlo aveva 61 anni

Ex ballerino professionista e volto noto a Torre Annunziata, Enrico De Martino si è spento oggi dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Stefano gli rende omaggio sui social.. Ex ballerino professionista, Enrico aveva lasciato la danza a 25 anni, quando la fidanzata – poi moglie – gli annunciò di essere incinta di Stefano. La sua carriera artistica, interrotta prematuramente, era stata celebrata lo scorso novembre al Premio Salerno Danza, dove ricevette un riconoscimento alla carriera. Oltre alla danza, Enrico aveva lavorato nel Bar Stella del nonno materno, a Torre Annunziata, attività che ha ispirato anche il nome di uno dei programmi condotti dal figlio Stefano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Stefano De Martino, l'ultimo addio al padre Enrico: oggi i funerali a Torre Annunziata - Oggi a Torre Annunziata ci sarà l'ultimo saluto ad Enrico De Martino, ex ballerino e papà di Stefano, scomparso ieri all'età di 61 anni. libero.it

Torre Annunziata, il giorno dell’addio a papà Enrico: funerali in forma riservata - Torre Annunziata oggi si ferma per salutare Enrico De Martino, figura storica della danza campana e molto conosciuta in città. Le esequie si svolgono in un clima di silenzio e rispetto, come richiesto ... lostrillone.tv

