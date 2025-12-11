Ischia muore storico commerciante | addio a Gigino ' o barbiere

A Ischia si piange la scomparsa di Luigi Di Spigna, conosciuto come Gigino, storico commerciante e rinomato barbiere dell'isola. La sua morte, avvenuta all'età di 71 anni, rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, che lo ricorda con affetto e stima.

