Addio ad Alfiero Poli I figli | Un uomo generoso

È scomparso Alfiero Poli, 83 anni, figura di spicco nel settore edilizio campigiano e regionale. Con un post su Instagram, i suoi figli hanno reso nota la sua scomparsa. Uomo generoso e stimato, lascia un’impronta significativa nel panorama locale e nella comunità.

© Lanazione.it - Addio ad Alfiero Poli. I figli: "Un uomo generoso" L'ufficialità è arrivata con un post su Instagram: è morto Alfiero Poli, 83 anni, volto storico dell'edilizia campigiana, ma anche della nostra regione. E' stata la stessa società da lui fondata nel 1973 a darne la notizia: "La Polistrade Costruzioni Generali annuncia la scomparsa del suo fondatore, Alfiero Poli, ma prima di tutto la perdita di un grande uomo, marito, babbo e nonno". L'ultima apparizione pubblica lo scorso ottobre quando venne presentato il progetto della casa di comunità che sarà realizzata da Farmapiana a Capalle e i cui lavori saranno portati a termine proprio dalla Polistrade Costruzioni Generali per conto della società Tabernacolo Srl, proprietaria dell'area. Lanazione.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Addio ad Alfiero Poli. I figli: "Un uomo generoso" - L'ufficialità è arrivata con un post su Instagram: è morto Alfiero Poli, 83 anni, volto storico dell'edilizia campigiana, ma ... msn.com

Alfiero Poli - Da mercoledì 17 sarà esposto alle Cappelle della Misericordia di Campi Bisenzio via Saffi 3/d dalle ore 15. quotidiano.net

