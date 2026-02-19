Addio a Ciro Formica | il consigliere municipale ucciso da un infarto a 51 anni

Ciro Formica è morto improvvisamente a 51 anni a causa di un infarto durante una riunione di lavoro a Napoli. Il consigliere municipale di Miano era conosciuto per il suo impegno in progetti sociali e ambientali nella zona. La notizia ha colpito la comunità, che lo ricorda come una figura attiva e apprezzata. La sua scomparsa lascia un vuoto tra colleghi e cittadini che avevano apprezzato il suo contributo. La famiglia e gli amici sono ancora sotto shock per questa perdita improvvisa.

Lutto a Napoli per la morte di Ciro Formica, consigliere municipale di Miano, ucciso da un infarto a 51 anni. La notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto l'intera comunità che, in queste ore, si stringe alla famiglia. "Un infarto ha colpito il caro Ciro Formica, figlio del quartiere di Miano, impegnato in politica nel servizio nel consiglio della Municipalità 7, in questi anni della trasformazione politica e di partecipazione sociale. Lo ricordiamo per il suo impegno, in particolare per il quartiere di Miano, a cui era profondamente legato. Una notizia improvvisa che ci lascia dolore, ma nella fede sappiamo che adesso è nel viaggio nell'abbraccio di Dio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Addio a Filippo Perin, morto a soli 51 anniFilippo Perin è morto il 14 febbraio a soli 51 anni, lasciando Tollegno nel dolore. Addio a Ludovico, ucciso a 29 anni da una malattiaLa scomparsa di Ludovico Del Duca a soli 29 anni ha lasciato un vuoto nel cuore della comunità di Porto Recanati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Studio Mattina. . La cazzimma della formica ! #canale9 #barbarapetrillo #cirovillano facebook