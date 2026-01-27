Addio a Ludovico ucciso a 29 anni da una malattia

La scomparsa di Ludovico Del Duca a soli 29 anni ha lasciato un vuoto nel cuore della comunità di Porto Recanati. La sua perdita, causata da una malattia, ha suscitato un senso di tristezza e di riflessione tra familiari, amici e cittadini. Questo episodio ricorda l’importanza di affrontare con attenzione e solidarietà le sfide della salute e dell’umana fragilità.

Porto Recanati (Macerata), 27 gennaio 2026 – Un profondo dolore ha suscitato a Porto Recanati la notizia della morte di Ludovico Del Duca. Aveva compiuto 29 anni a novembre, ma purtroppo da qualche tempo doveva fare i conti con una brutta malattia. Nei giorni scorsi era stato ricoverato a Torrette, in condizioni delicatissime. Ma nonostante l’impegno dei medici per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Appassionato di musica, solare, buono e amico di tutti, Ludovico lascia i genitori Franco, insegnante di judo, e Caterina Gambini, e un fratello. La notizia di quanto accaduto si è diffusa velocissima in città, in tanti in questi ultimi momenti avevano pregato per lui sperando in un miracolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Ludovico, ucciso a 29 anni da una malattia Approfondimenti su Ludovico Del Duca Addio Michele, barman amato da tutti. Ucciso dalla malattia a 50 anni Se n’è andato Michele, noto barman di Querceta, all’età di 50 anni. Muore a 28 anni per una malattia: "Addio al sorriso di Giulia Mandolini" Giulia Mandolini, 28 anni, ci ha lasciato a causa di una grave malattia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ludovico Del Duca Argomenti discussi: Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni; È morto Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda: Roma prepara l’addio al gigante dell’haute couture; Addio allo stilista Valentino, l’ultimo imperatore della moda italiana; La moda italiana piange Valentino, addio allo stilista che trasformò il Rosso in un colore icona. Addio a Ludovico, ucciso a 29 anni da una malattiaPorto Recanati (Macerata), 27 gennaio 2026 – Un profondo dolore ha suscitato a Porto Recanati la notizia della morte di Ludovico Del Duca. Aveva compiuto 29 anni a novembre, ma purtroppo da qualche ... ilrestodelcarlino.it *101 AZ ADDIO A...* Valentino Ludovico Clemente Garavani — Tal ricco viveva là, in un mondo elegante (Monolite) #ValentinoGaravani #ModaItaliana - facebook.com facebook Addio all’icona della moda Valentino Ludovico Clemente Garavani x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.