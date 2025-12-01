Circolo Canottieri Roma licenzia addetta alle pulizie che fa causa anche un tu di troppo

Notizie.virgilio.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tu di troppo sarebbe una delle cause che hanno portato al licenziamento in tronco di una dipendente del Circolo Canottieri Roma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

circolo canottieri roma licenzia addetta alle pulizie che fa causa anche un tu di troppo

© Notizie.virgilio.it - Circolo Canottieri Roma licenzia addetta alle pulizie che fa causa anche "un tu di troppo"

News recenti che potrebbero piacerti

Addetta alle pulizie dà del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia, lei lo trascina in tribunale - È successo a una donna che da quasi vent’anni si occupava di pulire spogliatoi, sistemare il bordo piscina e preparare eventi per uno dei club più esclusivi della Capitale ... Come scrive msn.com

La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup esposte al Circolo Canottieri Roma - La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, una accanto all’altra, al Circolo Canottieri Roma. Riporta ilmessaggero.it

Folla di vip al Circolo Canottieri Roma per il libro di Silvio Gallo - Al Circolo Canottieri Roma si presenta il libro dell’imprenditore Silvio Gallo “Una vita tra sogno e ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Circolo Canottieri Roma Licenzia