Adani spiega | L’Inter ha giocato sottotono Non capisco perché da noi dobbiamo sbuffoneggiare

Adani commenta la sconfitta dell’Inter contro il BodoGlimt, avvenuta in Norvegia, attribuendola a una prestazione sotto le aspettative. L’ex calciatore si domanda perché la squadra abbia mostrato un gioco così lento e poco incisivo, con pochi spunti offensivi. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, lasciando i nerazzurri in una posizione difficile per il ritorno in Italia. Adani osserva che l’Inter deve migliorare subito, soprattutto in fase offensiva, per evitare brutte sorprese.

Inter News 24 Adani ha parlato della sconfitta dell’Inter in casa del BodoGlimt nell’andata dei playoff di Champions League. Questa la sua analisi. Lele Adani, ex calciatore e opinionista, ha commentato la sconfitta dell’ Inter contro il BodoGlimt nel playoff di Champions League in diretta a Viva El Futbol. L’ex difensore ha analizzato la prestazione dei nerazzurri, definendo quella di ieri la partita più sottotono della stagione. Adani ha anche sottolineato la qualità dell’avversario, lodando l’organizzazione del Bodo e criticando l’approccio dell’Inter, che ha concesso troppo e non ha fatto valere la propria superiorità. 🔗 Leggi su Internews24.com

