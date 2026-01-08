Le meduse dormono proprio come noi | la scoperta che spiega perché il sonno esiste da un miliardo di anni

Le meduse, organismi primitivi e quasi interamente fatti di acqua, non possiedono un sistema nervoso complesso né cervello, eppure mostrano comportamenti che suggeriscono un sonno. Questa scoperta rivela che il bisogno di riposo è una funzione biologica molto antica, risalente a più di un miliardo di anni fa. Analizzare come e perché le meduse dormano aiuta a comprendere meglio l’evoluzione del sonno e la sua importanza universale.

Potrebbe sembrare incredibile che una creatura composta quasi interamente d'acqua, priva di ossa e soprattutto senza un vero cervello, condivida con noi una necessità fondamentale: il riposo. Un recente studio della Bar-Ilan University ha rivelato che le meduse trascorrono circa un terzo della loro vita dormendo. Questa scoperta non è solo una curiosità zoologica, ma rappresenta un tassello mancante nella storia dell'evoluzione, suggerendo che il sonno sia nato ben un miliardo di anni fa, molto prima che gli animali sviluppassero sistemi nervosi complessi. Ma perché un animale così semplice dovrebbe rischiare la vita restando immobile e vulnerabile ai predatori? La risposta risiede nel cuore delle sue cellule.

