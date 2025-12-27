Frattesi Inter scoppia il caso? Chivu spiega | Ha giocato meno di quanto qualcuno potesse pensare ma alcune cose devono restare nello spogliatoio!
Inter News 24 Frattesi Inter, Chivu senza peli sulla lingua sul centrocampista e sul suo minutaggio. Scoppia il caso alla Pinetina?. Il nome di Davide Frattesi continua a creare scalpore in casa nerazzurra. Si parla di continuo infatti del suo possibile trasferimento alla Juventus magari già nel mercato di gennaio che sta per aprire i battenti. Proprio a tal proposito mister Cristian Chivu, nel corso della conferenza stampa precedente al match tra Atalanta e Inter, si è espresso sul calciatore e sul suo futuro, lasciando tutti senza parole. Vediamo che cosa ha detto il tecnico rumeno sulla situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Frattesi Inter aria d’addio | cessione a gennaio o in estate? Ecco perché pensare ad un suo sostituto è prematuro.
Inter, Frattesi porta i soldi per Palestra. Quanto costa la recompra e l'obiettivo per l'estate - Primi contatti per l’esterno: l’operazione va finanziata attraverso una cessione. tuttosport.com
Inter, cambia tutto per Frattesi! Salta la proposta per chiudere l’affare - Juventus cambia e diventa al momento complicato dopo l'ultima proposta. spaziointer.it
Inter, caso Frattesi: non solo la Juve sul centrocampista, si fa avanti un club straniero - Inter Frattesi, mercato in fermento: alla Juventus si aggiunge una forte candidatura dall’estero. calcionews24.com
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Frattesi Chi vuole Frattesi, paghi il cuore Ci sono notti che non si raccontano, si respirano. Notti che sanno di pioggia e adrenalina, di cori spezzati dall’urlo di un gol, di mani al cielo e cuori che battono all’u x.com
Sky - Frattesi, Juve sta valutando due offerte per l'Inter. Gli scenari e il no per Thuram - facebook.com facebook
