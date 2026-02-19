L’acquacoltura è al centro di una disputa tra Italia e Spagna, che si sono unite per combattere il mislabeling nel settore. La causa principale riguarda la scarsa trasparenza sull’origine del pesce nei ristoranti, spesso etichettato in modo scorretto. Durante il confronto ad Aquafarm, le associazioni di categoria hanno richiesto controlli più severi e una maggiore chiarezza per tutelare i consumatori. La questione riguarda anche il rispetto delle normative europee e il valore della produzione locale. La lotta contro le frodi alimentari continua a coinvolgere entrambi i paesi.

Ad Aquafarm Italia e Spagna a confronto su origine del pesce e mislabeling nella ristorazione. API: “Trasparenza per valorizzare la produzione”. ROMA – L’origine del pesce servito nei ristoranti e il fenomeno del mislabeling nel canale Ho.Re.Ca. sono stati al centro del confronto bilaterale tra Italia e Spagna ospitato ad Aquafarm, la principale manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura e alla filiera ittica. Un appuntamento che ha riunito due Paesi leader nel consumo di prodotti ittici – oltre 30 kg pro capite l’anno – per discutere un tema strategico per il futuro del comparto mediterraneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Acquacoltura, Italia e Spagna unite contro il mislabeling

