Italia Under 19 Bollini chiama 2 bianconeri per l’amichevole contro la Spagna | ecco i convocati i nomi
L’allenatore della nazionale italiana under 19, Bollini, ha convocato due giocatori della Juventus Primavera, Verde e Merola, per un'amichevole contro la Spagna. La partita si terrà a Coverciano e rappresenta un'importante occasione di confronto internazionale per i giovani talenti. Di seguito i nomi dei convocati e i dettagli dell’impegno in programma.
di Fabio Zaccaria Italia Under 19, Verde e Merola rappresentano la Juve Primavera nella Nazionale di Bollini: ecco l’impegno e la data della sfida contro la Spagna a Coverciano. Il punto. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, è tempo di Nazionale anche per la Juve Primavera. Un importante impegno coinvolge l’Italia Under 19 guidata da Bollini: gli azzurrini ospiteranno a Coverciano i coetanei spagnoli per un’amichevole affascinante, primo appuntamento del 2026. La sfida, in programma per il 14 gennaio alle ore 14:00, avrà due protagonisti che fanno parte del gruppo Juve Primavera: ecco chi nello specifico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il 14 gennaio amichevole contro la Spagna a Coverciano: le scelte di Alberto Bollini
