LIVE Italia-Spagna Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | niente da perdere contro la corazzata iberica

Alle 18.00 inizia il match tra Italia e Spagna per i quarti di finale degli Europei di calcio a 5. L’Italia cerca di mettere in difficoltà la forte squadra iberica, che arriva da un percorso impeccabile. La partita si gioca in Lettonia, con entrambe le nazionali che sono determinate a dare tutto sul campo. Nessuno si vuole arrendere facilmente e ci si aspetta una gara combattuta fino all’ultimo secondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Spagna valido per i quarti di finale degli Europei di calcio a 5 2026, che si stanno disputando in Lettonia, la Lituania e la Slovenia. Gli azzurri del commissario tecnico Salvo Samperi hanno bisogno di un’impresa per impensierire la fortissima nazionale iberica, campionessa europea per sette volte nella sua storia. L’ultimo europeo della nostra Nazionale risale al 2014, mentre per gli spagnoli la vittoria continentale manca dal 2016, praticamente dieci anni: gli iberici giocano per ottenere per l’ottava volta il trofeo della competizione, gli azzurri invece per ribaltare il pronostico assolutamente contrario ad un eventuale passaggio del turno dei nostri ragazzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la corazzata iberica Approfondimenti su Italia Spagna LIVE Serbia-Italia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: nulla da perdere per il Settebello Benvenuti alla cronaca in tempo reale di Serbia-Italia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026. LIVE Bolelli/Vavassori-Martinez/Granollers, Italia-Spagna Coppa Davis 2025 in DIRETTA: la coppia iberica genera timore Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Spagna Argomenti discussi: Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streaming; Anteprima terza giornata UEFA Futsal EURO 2026, giovedì: Slovenia-Bielorussia, Spagna-Belgio, Portogallo-Polonia, Italia-Ungheria; Italia-Spagna oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, tv, streaming; LIVE Italia-Ungheria 2-2, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: il pareggio sorride agli azzurri. Italia-Spagna oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, tv, streamingGli Europei 2026 di calcio a 5 entrano nella loro fase calda: quella dell'eliminazione diretta, dei quarti di finale che mettono in palio un pass per le ... oasport.it Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streamingSarà la Spagna l'avversaria dell'Italia ai quarti di finale dei Campionati Europei 2026 di calcio a 5 nella giornata di domenica 1° febbraio. Gli azzurri ... oasport.it Futsal, EURO 2026: verso Spagna-Italia. Carica Samperi: "Loro fortissimi. Ma noi non vogliamo tornare a casa" - facebook.com facebook Futsal, #EURO2026: verso Spagna-Italia. Carica #Samperi: "Loro fortissimi. Ma noi non vogliamo tornare a casa" x.com

