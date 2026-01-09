San Carlo respinto dal Tar Campania il ricorso del Comune di Napoli
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso del Comune di Napoli contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del teatro San Carlo. La decisione conferma l’iter avviato per l’incarico, mantenendo la nomina in vigore e garantendo la continuità della gestione del teatro. La vicenda si inserisce nel quadro delle procedure amministrative legate alla gestione delle istituzioni culturali della città.
È stato respinto il ricorso del Comune di Napoli contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del teatro San Carlo. È stata pubblicata oggi la sentenza del Tar.
