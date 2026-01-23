sale la soglia isee per i bonus di energia acqua e rifiuti

È stato aumentato il limite Isee per l’accesso ai bonus energia, acqua e rifiuti. Questa modifica permette a un numero maggiore di famiglie in difficoltà economica di beneficiare delle agevolazioni sulle bollette. La misura mira a sostenere le famiglie con risorse limitate, facilitando il pagamento di servizi essenziali e contribuendo a ridurre il peso delle spese domestiche.

Tempo di lettura: 3 minuti Sale la soglia Isee per le famiglie in disagio economico che chiedono l’agevolazione per pagare le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti. Dal primo gennaio scorso l’Arera ha aggiornato la soglia minima da 9.530 a 9.796 euro, mentre resta invariata a 20.000 euro quella per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Per i consumatori dell’Unc “è un rialzo misero, del 2,79%, ridicolo e del tutto inadeguato”, per Federconsumatori “soglie e importi sono ancora insufficienti per affrontare la povertà energetica che cresce nel Paese”, mentre Assoutenti dice che “occorre fare di più per garantire i consumi minimi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

