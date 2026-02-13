Sviluppo e reindustrializzazione la mossa della Cisl | Un Patto regionale con impegni chiari e concreti

La Cisl ha lanciato una proposta concreta per lo sviluppo e la reindustrializzazione della regione, chiedendo un Patto regionale con impegni chiari e vincolanti.

Pil regionale previsto allo 0,5% nel 2026, 449 imprese della moda perse nell’ultimo anno e un export che tocca i 72 miliardi ma è trainato soprattutto dal farmaceutico. Con un’esposizione verso gli Stati Uniti pari al 15% dell’export toscano, fra dazi e tensioni geopolitiche, l’economia regionale si muove su un equilibrio fragile. È in questo scenario, delineato dai dati della Camera di commercio di Firenze, che il consiglio generale della Cisl Toscana, riunito nel capoluogo toscano alla presenza del segretario nazionale Giorgio Graziani, e seguito da una tavola rotonda, ha proposto un Patto regionale di responsabilità, chiedendo un confronto strutturato tra istituzioni, parti sociali e imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

