Perdita d' acqua in via Scale Sant' Antonio | possibili disservizi idrici ad Aci Catena

Dalle prime ore del mattino, una squadra di operai comunali, sta lavorando ad una grossa perdita di acqua potabile in via Scale S.Antonio. Per tale motivo potrebbero verificarsi disservizi idrici. A comunicarlo il dirigente capo area Manutenzione, Nello Fichera:“Stiamo lavorando a testa bassa per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

