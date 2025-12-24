Perdita d' acqua in via Scale Sant' Antonio | possibili disservizi idrici ad Aci Catena
Dalle prime ore del mattino, una squadra di operai comunali, sta lavorando ad una grossa perdita di acqua potabile in via Scale S.Antonio. Per tale motivo potrebbero verificarsi disservizi idrici. A comunicarlo il dirigente capo area Manutenzione, Nello Fichera:“Stiamo lavorando a testa bassa per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
ACI CATENA, GROSSA PERDITA D’ACQUA IN VIA SCALE SANT’ANTONIO: POSSIBILI DISAGI NELLA DISTRIBUZIONE Dalle prime ore del mattino una squadra di operai comunali è al lavoro per riparare una grossa perdita di acqua potabile in via Scale Sa - facebook.com facebook
