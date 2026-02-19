Accusato dell’omicidio della madre in aula l’ex moglie
L’ex moglie dell’imputato è stata chiamata in aula per chiarire il suo ruolo nel caso dell’omicidio di Margherita Colombo, trovata senza vita a 73 anni nel suo appartamento di Cassina Valsassina il 18 novembre 2024. La donna, coinvolta nelle indagini, ha fornito dettagli sulla relazione con la vittima e sui movimenti recenti. I carabinieri hanno ascoltato anche alcuni testimoni per ricostruire gli ultimi momenti prima della morte. La discussione si concentra ora sulle testimonianze raccolte e sulla posizione dell’imputato.
Carabinieri, la ex moglie dell’imputato e i pochi testimoni chiamati ad approfondire le parole contenute negli atti dell’indagine sulla morte di Margherita Colombo, trovata morta a 73 anni sul divano della sua abitazione di Cassina Valsassina il 18 novembre 2024. Accanto a lei, privo di sensi, c’era il figlio, Corrado Paroli, 49 anni, detenuto e accusato dell’omicidio della madre, aggravato dal legame parentale tra i due, che gli ha impedito di procedere con un rito abbreviato. Un delitto che non ha mai ammesso, deciso ora a difendersi davanti alla Corte d’Assise di Como dove è in corso il processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
