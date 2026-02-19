Accusato dell’omicidio della madre in aula l’ex moglie

Da ilgiorno.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex moglie dell’imputato è stata chiamata in aula per chiarire il suo ruolo nel caso dell’omicidio di Margherita Colombo, trovata senza vita a 73 anni nel suo appartamento di Cassina Valsassina il 18 novembre 2024. La donna, coinvolta nelle indagini, ha fornito dettagli sulla relazione con la vittima e sui movimenti recenti. I carabinieri hanno ascoltato anche alcuni testimoni per ricostruire gli ultimi momenti prima della morte. La discussione si concentra ora sulle testimonianze raccolte e sulla posizione dell’imputato.

Carabinieri, la ex moglie dell’imputato e i pochi testimoni chiamati ad approfondire le parole contenute negli atti dell’indagine sulla morte di Margherita Colombo, trovata morta a 73 anni sul divano della sua abitazione di Cassina Valsassina il 18 novembre 2024. Accanto a lei, privo di sensi, c’era il figlio, Corrado Paroli, 49 anni, detenuto e accusato dell’omicidio della madre, aggravato dal legame parentale tra i due, che gli ha impedito di procedere con un rito abbreviato. Un delitto che non ha mai ammesso, deciso ora a difendersi davanti alla Corte d’Assise di Como dove è in corso il processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

accusato dell8217omicidio della madre in aula l8217ex moglie
© Ilgiorno.it - Accusato dell’omicidio della madre, in aula l’ex moglie

Chi è Carlo Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo e di occultamento del cadavere nel canneto dell'aziendaCarlo Carlomagno è l'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, e di aver occultato il suo corpo nel canneto dell'azienda di famiglia ad Anguillara Saba.

Leggi anche: L’omicidio del corriere, moglie in lacrime in aula. “Ora giustizia per Nico”

Femminicidio Petrangeli, in aula gli audio choc dell’ex compagno

Video Femminicidio Petrangeli, in aula gli audio choc dell’ex compagno
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Donna uccisa e sepolta nei boschi del Torinese: fermato il figlio; David Ernesti, in carcere l'uomo accusato dell'omicidio di Giovanni Bernabucci; Francia, 79enne accusato dello stupro di 89 minori tra i 13 e 17 anni e dell'omicidio della madre e della zia; Accusato dell’omicidio della madre, in aula l’ex moglie.

Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex compagno di Tania Bellinetti: Omicidio e maltrattamentiBOLOGNA – La procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio di Selmi Faiez, tunisino di 38 anni, accusato dell’omicidio dell’ex compagna 47enne, Tania Bellinetti, morta l’8 aprile dello scorso ann ... bologna.repubblica.it

accusato dell omicidio dellaIL NOME. 20enne accusato dell’omicidio di Capodanno a S.MARIA C.V.: il giudice dice no all’arrestoSANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Tribunale del Riesame ha deciso di annullare l’ordinanza che prevedeva l’arresto in carcere per Nicola Marino, 20enne di Santa Maria Capua Vetere, accusato di aver partec ... casertace.net