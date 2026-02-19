L’ex moglie dell’imputato è stata chiamata in aula per chiarire il suo ruolo nel caso dell’omicidio di Margherita Colombo, trovata senza vita a 73 anni nel suo appartamento di Cassina Valsassina il 18 novembre 2024. La donna, coinvolta nelle indagini, ha fornito dettagli sulla relazione con la vittima e sui movimenti recenti. I carabinieri hanno ascoltato anche alcuni testimoni per ricostruire gli ultimi momenti prima della morte. La discussione si concentra ora sulle testimonianze raccolte e sulla posizione dell’imputato.

Carabinieri, la ex moglie dell’imputato e i pochi testimoni chiamati ad approfondire le parole contenute negli atti dell’indagine sulla morte di Margherita Colombo, trovata morta a 73 anni sul divano della sua abitazione di Cassina Valsassina il 18 novembre 2024. Accanto a lei, privo di sensi, c’era il figlio, Corrado Paroli, 49 anni, detenuto e accusato dell’omicidio della madre, aggravato dal legame parentale tra i due, che gli ha impedito di procedere con un rito abbreviato. Un delitto che non ha mai ammesso, deciso ora a difendersi davanti alla Corte d’Assise di Como dove è in corso il processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accusato dell’omicidio della madre, in aula l’ex moglie

Chi è Carlo Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo e di occultamento del cadavere nel canneto dell'aziendaCarlo Carlomagno è l'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, e di aver occultato il suo corpo nel canneto dell'azienda di famiglia ad Anguillara Saba.

Leggi anche: L’omicidio del corriere, moglie in lacrime in aula. “Ora giustizia per Nico”

Femminicidio Petrangeli, in aula gli audio choc dell’ex compagno

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.