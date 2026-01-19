Chi è Carlo Carlomagno l' uomo accusato dell' omicidio della moglie Federica Torzullo e di occultamento del cadavere nel canneto dell' azienda

Carlo Carlomagno è l'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, e di aver occultato il suo corpo nel canneto dell'azienda di famiglia ad Anguillara Saba. Secondo le indagini, l'omicidio sarebbe avvenuto nella loro abitazione, nella cabina armadio. L'indagine prosegue per chiarire i dettagli di quanto accaduto e le motivazioni dietro il gesto.

Federica Torzullo, il VIDEO del ritrovamento di un cadavere nell'azienda del marito Carlomagno, indagato per omicidio

Federica Torzullo ha diffuso un video relativo al ritrovamento di un cadavere nell'azienda di Claudio Carlomagno, indagato per omicidio. I carabinieri hanno scoperto il corpo sepolto nella sede di via Comunale di San Francesco, dove Carlomagno gestiva la sua attività. Durante le indagini, sono state trovate tracce di sangue su abiti, auto e abitazione del sospettato. La vicenda è al centro delle indagini in corso.

