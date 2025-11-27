L’omicidio del corriere moglie in lacrime in aula Ora giustizia per Nico

Grosseto, 27 novembre 2025 – Aveva in mano una maglietta con la foto del marito, Nicolas Del Rio, il corriere argentino ucciso a 40 anni sull’Amiata nel maggio del 2024. Sotto la foto la scritta “Giustizia per Nico”. Così è scesa dal banco dei testimoni Carolina Alejandra Allegri. Si è fermata davanti alla gabbia degli imputati, ha mostrato loro la t-shirt e si è seduta accanto alla sua avvocata, Valentina Chech. Poi ha raccontato, piangendo, cosa è successo il giorno della scomparsa di suo marito. Nuova udienza del processo ai tre accusati dell’omicidio di Del Rio: il 29enne turco Emre Kaja, difeso dall’avvocato Romano Lombardi; il 34enne albanese Klodjan Gjoni, difeso dagli avvocati Riccardo Lottini e Alessio Bianchini; il 44enne turco Ozgur Bozgurt, difeso dagli avvocati Massimiliano Arcioni e Claudio Cardoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

