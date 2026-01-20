Ciambella e moscatello | si rinnova la tradizione a Castiglione a Casauria

Domenica 25 gennaio alle 15.30, nella cantina di Tenuta IX a Castiglione a Casauria, si svolgerà la terza edizione di “La ciambelle de San Biasce”. L’evento, organizzato da Interpromium in collaborazione con l’azienda vitivinicola, rinnova la tradizione locale con degustazioni e iniziative legate alle specialità di ciambella e moscatello, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione del patrimonio enogastronomico della zona.

Domenica 25 gennaio, alle 15.30, nella cantina di Tenuta secondo IX si terrà la terza edizione di "La ciambelle de San Biasce" organizzata da Interpromium in collaborazione con l'azienda vitivinicola. L'evento si concluderà il 4 febbraio alle ore 17.30 con il IX Premio del Moscatello al palazzo.

