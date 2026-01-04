Edison e il Comune di Tocco da Casauria insieme per valorizzare il territorio con la Cer

Edison e il Comune di Tocco da Casauria hanno sottoscritto un accordo volto alla creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Questa iniziativa mira a valorizzare il territorio attraverso la gestione condivisa di energia pulita, coinvolgendo attivamente l’amministrazione comunale. L’obiettivo è promuovere un modello sostenibile e partecipato, contribuendo allo sviluppo locale e alla tutela ambientale del territorio.

Accordo fra Edison e il Comune di Tocco da Casauria, per realizzare una Cer, Comunità energetica rinnovabile partecipata dall'amministrazione comunale. L'accordo tra Edison e il Comune di Tocco da Casauria si inserisce nel contesto delle attività di risanamento del Sito di interesse nazionale di.

