Dopo Inter-Juve Bastoni chiede scusa | Ho sbagliato ma un essere umano ha il diritto di riconoscerlo

C’è voluto qualche giorno di riflessione, ma alla fine Alessandro Bastoni ha deciso di parlare. Lo ha fatto davanti ai giornalisti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i playoff di Champions League contro il Bodo, in Norvegia. Tutto nasce dal derby d’Italia di sabato scorso a San Siro. Nel corso della partita, il difensore della Juventus Pierre Kalulu entra in contatto con Bastoni. Un contatto leggero, forse irrilevante, ma il numero 95 nerazzurro accentua la caduta. L’arbitro La Penna estrae il secondo cartellino giallo per Kalulu, che viene espulso. La Juventus resta in dieci. 🔗 Leggi su Cultweb.it

