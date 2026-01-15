Prato accerchiato e aggredito | 59enne in ospedale

Un uomo cinese di 59 anni è stato soccorso ieri sera a Prato, in via Guido De Ruggero a San Giusto. L’episodio, avvenuto poco dopo le 19, ha visto il cittadino aggredito e poi trasportato in ospedale. Le immagini dei soccorsi sono state condivise sulla pagina Instagram “Welcome to Prato”. La vicenda è attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Un cittadino cinese di 59 anni è stato soccorso a Prato, ieri 14 gennaio poco dopo le 19. L'episodio si è verificato in via Guido De Ruggero a San Giusto e le immagini dei soccorsi sono comparse sulla pagina Instagram "Welcome to Prato".Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, secondo quanto.

