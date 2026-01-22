Accerchiato e picchiato da una decina di giovani | tentata rapina a netturbino che finisce in ospedale

Un netturbino è stato aggredito da un gruppo di circa dieci giovani, che hanno tentato di rapinarlo. L'aggressione, avvenuta inaspettatamente, si è conclusa con il netturbino in ospedale. L'episodio evidenzia i rischi incontrati dai lavoratori di pubblica utilità e la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree urbane.

Aggredito all'improvviso, selvaggiamente picchiato, da un gruppo di giovani che ha tentato di portare a termine una rapina. Scene non dello Zen o di Librino, quartieri complicati di Palermo e Catania, ma di Licata: del “suo” centro storico. A essere malmenato, un operatore ecologico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

