Accanto alle aziende agricole ci sono spazi per i più piccoli e dovrebbero chiamarsi agriasili
A Maida, in provincia di Catanzaro, la presenza di un borgo di contadini che producevano olio per le proprie famiglie e i paesi vicini ha portato alla creazione di spazi dedicati ai bambini, chiamati agriasili. Questi aree, posizionate accanto alle aziende agricole, offrono un modo diverso di coinvolgere i più piccoli nel mondo rurale. L’idea nasce dall’intento di unire il lavoro agricolo con attività educative per i bambini. Ora, queste zone rappresentano un punto di riferimento per le famiglie del territorio.
A Maida, in provincia di Catanzaro, esisteva un borgo rurale abitato da contadini che producevano olio per il sostentamento proprio e dei comuni tutt’intorno. C’era già – negli anni Cinquanta – un consorzio agrario che, per evitare alle famiglie il tragitto fino agli istituti in città, aveva provveduto alla creazione di una scuola elementare in loco. Su quelle terre profumate di cedro e bergamotto sorge l’ Azienda Costantino, una realtà agricola biologica che produce olio extravergine Lametia Dop e che, nel tempo, ha recuperato gli spazi di un’intera comunità, scuola di campagna compresa. Queste le parole di Mariangela Costantino, titolare dell’azienda: «L’iniziativa del consorzio rispondeva a un bisogno del territorio; dovendo iscrivere mio figlio a un nido, mi sono confrontata con la scarsità dell’offerta formativa locale e mi sono resa conto più che mai che stavolta ero io ad aver bisogno del territorio». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Spazi per i bimbi in Dermatologia. Mille visite all’anno per i più piccoli: "I pidocchi sono sempre più diffusi"La Dermatologia di Ravenna ha rinnovato gli spazi dedicati ai bambini, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’umanizzazione delle cure.
Regione Lombardia, 70 milioni alle aziende agricole: a Bergamo finanziati sei progetti per quasi 900mila euroRegione Lombardia ha stanziato 70 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole, con l’obiettivo di promuovere investimenti in ambiti quali ambiente, clima e benessere animale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bucoliche Accanto alle aziende agricole ci sono spazi per i più piccoli, e dovrebbero chiamarsi agriasili; Orticoltura ancora più green, il progetto cesenate: Meno chimica in campo e più innovazione; ANGA Confagricoltura Vercelli e Biella annuncia la Fiera in Campo 2026: a Caresanablot dal 20 al 22 febbraio; Credito, Confagricoltura Toscana: Sfida non sono solo risorse, ma anche formazione ed educazione.
Fider accanto alle imprese: Favorire la competitivitàLa cooperativa di garanzia opera tra Emilia-Romagna e Marche. Il dg Bigoni: La sostenibilità agricola ha un ruolo sempre più centrale. . Con oltre 36 anni di attività e un bacino di circa 24 mila ... ilrestodelcarlino.it
Fiera agricola, iscrizioni già al via: Tre giorni dal sapore autenticoAl via le iscrizioni per gli espositori della 14esima edizione della Fiera Agricola del Santerno, in programma da venerdì ... msn.com
LA STRADA DELLE MELE DEL PINEROLESE 14 Comuni coinvolti, tra Pinerolo, Cavour e la Val Pellice 150 km da percorrere in bici o a cavallo accanto ai frutteti Una rete di monumenti, ristoranti, B&B, aziende, cascine in cui acquistare i prodotti a k facebook