Accanto alle aziende agricole ci sono spazi per i più piccoli e dovrebbero chiamarsi agriasili

A Maida, in provincia di Catanzaro, la presenza di un borgo di contadini che producevano olio per le proprie famiglie e i paesi vicini ha portato alla creazione di spazi dedicati ai bambini, chiamati agriasili. Questi aree, posizionate accanto alle aziende agricole, offrono un modo diverso di coinvolgere i più piccoli nel mondo rurale. L’idea nasce dall’intento di unire il lavoro agricolo con attività educative per i bambini. Ora, queste zone rappresentano un punto di riferimento per le famiglie del territorio.

A Maida, in provincia di Catanzaro, esisteva un borgo rurale abitato da contadini che producevano olio per il sostentamento proprio e dei comuni tutt’intorno. C’era già – negli anni Cinquanta – un consorzio agrario che, per evitare alle famiglie il tragitto fino agli istituti in città, aveva provveduto alla creazione di una scuola elementare in loco. Su quelle terre profumate di cedro e bergamotto sorge l’ Azienda Costantino, una realtà agricola biologica che produce olio extravergine Lametia Dop e che, nel tempo, ha recuperato gli spazi di un’intera comunità, scuola di campagna compresa. Queste le parole di Mariangela Costantino, titolare dell’azienda: «L’iniziativa del consorzio rispondeva a un bisogno del territorio; dovendo iscrivere mio figlio a un nido, mi sono confrontata con la scarsità dell’offerta formativa locale e mi sono resa conto più che mai che stavolta ero io ad aver bisogno del territorio». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

