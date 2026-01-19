Il 19 gennaio 2000 si spegneva Bettino Craxi, leader storico del Partito Socialista Italiano, in esilio ad Hammamet, in Tunisia. Morì all’età di 66 anni, lasciando un’impronta significativa nella storia politica italiana. La sua morte segnò la fine di un’epoca e il ricordo della sua figura rimane oggetto di discussione. In questa giornata ricordiamo gli eventi e le vicende legate a questa figura politica.

Aveva 66 anni, Bettino Craxi, storico leader del Partito Socialista Italiano, quando morì, il 19 gennaio 2000, in esilio ad Hammamet, in Tunisia. Vi si era trasferito in seguito all’inchiesta di Mani Pulite, che aveva travolto lui e il Psi mettendo fine alla Prima Repubblica. Si occupò di politica sin dalla giovane età, scalando negli anni le gerarchie del partito, fino a conquistarne il vertice. Con lui il Psi prese progressivamente le distanze dal Partito Comunista, ritagliandosi una posizione terza nel tradizionale dualismo tra sinistra e Democrazia Cristiana. Deputato, ricoprì anche incarichi di governo, come ministro del Bilancio (1984) e presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 19 gennaio, la morte di Bettino Craxi ad Hammamet

Il ricordo di Bettino Craxi ad Hammamet, anche il ministro Crosetto atteso alla commemorazione

Hammamet, in gennaio, assume un'atmosfera speciale, con il suo paesaggio che invita alla riflessione. È in questa cornice che si ricorda Bettino Craxi, figura politica di rilievo nel panorama italiano. Anche quest’anno, il ministro Crosetto parteciperà alla commemorazione, confermando l’importanza di un momento dedicato alla memoria e alla storia. Un’occasione per riflettere sul passato e sull’eredità di una figura che ha segnato il nostro Paese.

Anniversario della morte di Bettino Craxi, iniziativa commemorativa del Psi

In occasione del 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, il Partito Socialista Italiano organizza un'iniziativa commemorativa lunedì 19 alle ore 17. L'evento intende rendere omaggio alla figura di Craxi e riflettere sul suo ruolo nella storia politica italiana. L'appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano ricordare e approfondire il contributo del leader socialista.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Almanacco | Lunedì 19 Gennaio 2023: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Sulle spiagge di Newport Beach, a Los Angeles, si arenano più di 1. modenatoday.it