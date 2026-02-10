Fermo in vetrina alla Bit | il turismo rivierano cerca investimenti e nuove strategie per un rilancio sostenibile

Questa settimana, Fermo si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo di FieraMilano Rho, in programma fino a giovedì. La città cerca investimenti e nuove idee per rilanciare il turismo rivierano, puntando su strategie sostenibili. Gli operatori del settore sono già pronti a incontrare potenziali partner e a proporre progetti, sperando di attirare attenzione e risorse per il futuro.

Fermo sarà protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di FieraMilano Rho, in programma da oggi a giovedì. L'amministrazione comunale, in collaborazione con 'Costa dei borghi – Riviera Fermana', parteciperà all'evento più importante del settore in Italia, con l'obiettivo di promuovere il territorio e attrarre investimenti. Il sindaco Valerio Vesprini interverrà direttamente per presentare le potenzialità della riviera fermana. La partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo rappresenta un'opportunità cruciale per il rilancio del turismo a Fermo e nell'intera Riviera. L'assessore al Turismo e Commercio, Giampiero Marcattili, ha sottolineato l'importanza di questa vetrina per il settore, che attira migliaia di visitatori, operatori e giornalisti specializzati da tutta Europa e oltre.

