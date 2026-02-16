Inaugurato a Mestre lo sportello dell' Agenzia dell' abitare Presto un altro a Venezia

L'Agenzia dell'abitare ha aperto ufficialmente il suo sportello a Mestre, causando l'interesse di molti residenti in cerca di supporto per le questioni abitative. L'assessore Simone Venturini aveva annunciato questa iniziativa due settimane fa, e ora il servizio è finalmente disponibile in città. Nei prossimi mesi, i cittadini di Venezia potranno contare anche su un altro sportello, che sarà aperto nelle zone centrali della città.

Questa mattina l'assessore Venturini ha visitato gli spazi in via Milano, operativi da qualche giorno. «Già ottenuti i primi risultati» Con l'apertura dello sportello di Mestre, l'"Agenzia dell'abitare" annunciata un paio di settimane fa dall'assessore Simone Venturini trova una prima realizzazione concreta. La sede si trova a Mestre, in via Milano 40. Il servizio, gratuito, è promosso dal Comune di Venezia insieme all'associazione di imprese e cooperative che ha vinto il bando per la gestione, composta da Città Solare, La Cordata, Dar Casa e Labins. Si rivolge a inquilini e proprietari di Venezia, Marcon e Quarto d’Altino, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta e prevenire situazioni di disagio abitativo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il Consiglio di Amministrazione di Acer ha confermato l’impegno a sviluppare nuove soluzioni per l’abitare, con particolare attenzione alla semplificazione dei servizi e alla vicinanza ai cittadini.

