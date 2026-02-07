Le parole di Ghali dopo la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 | Non ho sentito pace né armonia

Dopo la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, Ghali ha parlato di come si sentiva. Il cantante ha detto di non aver provato pace né armonia durante l’evento, lasciando trasparire un senso di disagio. La serata, che avrebbe dovuto segnare il grande debutto dei Giochi, è stata accompagnata da parole dure e sincere da parte dell’artista.

Ieri sera, come tutti sanno, si è svolta la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra gli ospiti musicali della serata inaugurale, insieme ad Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang e Mariah Carey, c'era anche Ghali, protagonista di un segmento dedicato alla pace. Il rapper italotunisino ha recitato la filastrocca di Gianni Rodari Promemoria. Nelle scorse settimane, l'annuncio della sua partecipazione aveva scatenato forti polemiche tra alcuni politici, contrari alla presenza dell'artista per via delle sue posizioni in merito alla causa palestinese. Sul palco dell' Ariston, durante Sanremo 2024, Ghali aveva parlato apertamente del genocidio, attirando su di sé il plauso di molti, ma anche le critiche della destra.

