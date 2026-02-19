Abbinata al completo oversize prende il posto della cintura e conquista

Il completo oversize ha sostituito la cintura, attirando l’attenzione di molte fashioniste. La causa di questa tendenza sta nel desiderio di personalizzare il look con dettagli semplici e originali. Ora, molte preferiscono usare il completo al posto della cintura per valorizzare i capi oversize e creare outfit più comodi e innovativi. Questa scelta si vede spesso nelle strade cittadine, dove le persone sperimentano nuove combinazioni di vestiti. La moda si evolve così, puntando su soluzioni pratiche e di stile.

Uno degli aspetti più belli della moda è che, per creare un outfit interessante e diverso dal solito, a volte, non occorre fare grandi acquisti o puntare esclusivamente sugli accessori di tendenza del momento. basta anche solo un piccolo dettaglio. Un gesto che in un attimo cambia tutto e che trasforma qualcosa di ordinario in un look speciale. Per fare un esempio basta dare un'occhiata al look preso in esame oggi. Un binomio tra completo oversize e cravatta sfoggiato dalla top model Maggie Maurer alle ultime sfilate Haute Couture di Parigi. Detta semplicemente così non sembra nulla di originale e invece un particolare cambia in un attimo l'appeal della combo.