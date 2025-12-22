BRINDISI - In occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi, giunto al suo 53esimo anno, la Asd Attanasi Taekwondo Academy Kms di Brindisi ha celebrato la consegna del certificato di Terzo Poom alla giovane atleta Iris Rampino, una delle più promettenti stelle del taekwondo italiano. A. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Taekwondo: a soli 12 anni conquista uno dei più alti gradi della cintura nera

