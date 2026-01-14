Cane gratis | il cartello shock fuori da un supermercato Le immagini del cucciolo legato a un palo fanno il giro del Web

In Bahrein, un cucciolo è stato legato a un palo con il guinzaglio e abbandonato dal padrone davanti a un supermercato. Sul palo era stato affisso un cartello con una scritta: “ Cane gratis. Mi sono perso, riportami a casa per favore”. L’animale non abbaiava né respingeva l’approccio delle persone che si sono avvicinate per accarezzarlo. Come si vede nel video postato dall’utente di Instagram Manu Krishna, vicino al cucciolo è stata lasciata una ciotola con dell’acqua e dei croccantini. Dopo essere stato legato al palo con il guinzaglio, il cane si è seduto a terra, aspettando una persona che lo soccorresse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

