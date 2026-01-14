Cane gratis | il cartello shock fuori da un supermercato Le immagini del cucciolo legato a un palo fanno il giro del Web
In Bahrein, un cucciolo è stato legato a un palo con il guinzaglio e abbandonato dal padrone davanti a un supermercato. Sul palo era stato affisso un cartello con una scritta: “ Cane gratis. Mi sono perso, riportami a casa per favore”. L’animale non abbaiava né respingeva l’approccio delle persone che si sono avvicinate per accarezzarlo. Come si vede nel video postato dall’utente di Instagram Manu Krishna, vicino al cucciolo è stata lasciata una ciotola con dell’acqua e dei croccantini. Dopo essere stato legato al palo con il guinzaglio, il cane si è seduto a terra, aspettando una persona che lo soccorresse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Giappone, orso attraversa pista aeroporto di Hanamaki: le immagini fanno il giro del web
Leggi anche: Il “cane” porta a spasso il cane: la scena surreale fa il giro del web. Ecco come è possibile
“Cane gratis”: il cartello shock fuori da un supermercato. Le immagini del cucciolo legato a un palo fanno il giro del Web - Un cucciolo è stato legato a un palo fuori da un supermercato. ilfattoquotidiano.it
Per chi adotta un “nonno” a quattro zampe un anno di pappa gratis: LNDC Animal Protection con una ditta di cibo per animali regalano una fornitura annuale di alimenti a chi adotta un cane di oltre 8 anni o un gatto di oltre 10. Articolo nei commenti facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.