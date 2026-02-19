Aaron Kostner | Dispiace aver fatto male sul trampolino Medaglia? Spero possa arrivare tra quattro anni

Aaron Kostner si rammarica di aver sbagliato sul trampolino durante la gara di combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026. La sua squadra, con Samuel Costa, ha comunque conquistato un sorprendente quarto posto nella staffetta a squadre, in rimonta. Kostner spera di migliorare nelle prossime competizioni e sogna una medaglia tra quattro anni. La gara ha dimostrato che l’Italia può competere ai massimi livelli in questa disciplina. La lotta per le medaglie è ancora aperta e tutti gli occhi sono puntati sulla prossima sfida.

Una bella sorpresa per la combinata nordica italiana. Il duo composto dal veterano Samuel Costa e da Aaron Kostner ha centrato in rimonta il quarto posto in occasione della Team Sprint valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Risultato contro ogni pronostico per gli azzurri, bravi a recuperare terreno dopo una prestazione molto complessa nella specialità del salto. I nostri portacolori infatti, undicesimi dopo il trampolino l'HS141, si sono resi artefici di una splendida gara di fondo, dove hanno subito trovato grande velocità, tanto da scalare sempre di più posizioni, fermandosi al ridosso della top 3.