Vince il bronzo e poi racconta in lacrime di aver tradito la fidanzata | Spero possa ancora amarmi

Dopo aver conquistato il bronzo nella 20 km di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina, Sturla Holm Lægreid si è lasciato andare a un gesto inaspettato. In lacrime, ha confessato di aver tradito la fidanzata e ha detto di sperare che il suo “suicidio sociale” possa dimostrare quanto la ami. La sua dichiarazione ha suscitato sorpresa tra il pubblico e i media, che non si aspettavano un gesto così emotivo e personale da parte di un atleta di alto livello.

Il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha lasciato un intero Paese di stucco quando, dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella 20 km individuale alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha confessato in lacrime di aver tradito la sua fidanzata: "Spero che commettere un suicidio sociale possa dimostrare quanto la amo".

