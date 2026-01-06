Neve in Toscana problemi sulle strade | code sull’A1 tra Impruneta e bivio A11 Firenze-Pisa problemi sull’autopalio

Le nevicate del 6 gennaio 2026 hanno interessato la Toscana, causando disagi alla viabilità. Sull’autostrada A1 tra Impruneta e il bivio per l’A11 Firenze-Pisa nord si registrano circa 8 km di code. Problemi anche sull’autopalio, con possibili rallentamenti e ritardi. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e di adottare percorsi alternativi se possibile.

Le nevicate di oggi, 6 gennaio 2026, hanno causato disagi alla viabilità. Autostrade per l'Italia informa che sull'Austostrada A1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta e il bivio per la A11 Firenze-Pisa nord verso Bologna ci sono 8 km di coda

