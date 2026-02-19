A Washington debutta il Board of Peace | tra adesioni polemiche e grandi assenze

Oggi a Washington si tiene la prima riunione del Board of Peace, istituito dall’amministrazione Trump. La riunione si svolge nel giorno in cui il gruppo si riunisce ufficialmente per la prima volta, portando con sé diverse assenze e critiche. Tra i partecipanti ci sono alcuni rappresentanti di paesi alleati, ma anche molte figure chiave non sono presenti. La discussione si concentra sulle strategie di pace e sulle possibili iniziative future. La riunione si svolge presso una sede governativa nel centro della città.

Prima riunione il 19 febbraio nella capitale Usa. Si svolge oggi, 19 febbraio, a Washington la riunione inaugurale del Board of Peace, organismo nato su impulso dell'amministrazione guidata da Donald Trump. L'iniziativa, fortemente caratterizzata in senso politico, sta già dividendo governi e istituzioni internazionali. L'Italia sarà presente con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma in qualità di osservatore, scelta che ha alimentato il dibattito interno. A far discutere è anche l'assenza della Santa Sede: il Vaticano ha declinato l'invito, suscitando irritazione alla Casa Bianca.