A Washington debutta il Board of Peace | tra adesioni polemiche e grandi assenze

Da dayitalianews.com 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Washington si tiene la prima riunione del Board of Peace, istituito dall’amministrazione Trump. La riunione si svolge nel giorno in cui il gruppo si riunisce ufficialmente per la prima volta, portando con sé diverse assenze e critiche. Tra i partecipanti ci sono alcuni rappresentanti di paesi alleati, ma anche molte figure chiave non sono presenti. La discussione si concentra sulle strategie di pace e sulle possibili iniziative future. La riunione si svolge presso una sede governativa nel centro della città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prima riunione il 19 febbraio nella capitale Usa. Si svolge oggi, 19 febbraio, a Washington la riunione inaugurale del Board of Peace, organismo nato su impulso dell’amministrazione guidata da Donald Trump. L’iniziativa, fortemente caratterizzata in senso politico, sta già dividendo governi e istituzioni internazionali. L’Italia sarà presente con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma in qualità di osservatore, scelta che ha alimentato il dibattito interno. A far discutere è anche l’assenza della Santa Sede: il Vaticano ha declinato l’invito, suscitando irritazione alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

a washington debutta il board of peace tra adesioni polemiche e grandi assenze
© Dayitalianews.com - A Washington debutta il Board of Peace: tra adesioni, polemiche e grandi assenze

Tajani: "Andrò io a Washington per il Board of peace"Il ministro degli Esteri Antonio Tajani parteciperà domani alla prima riunione del Board of Peace a Washington, per via delle tensioni nel Mediterraneo.

Netanyahu si defila: non inaugurerà il Board of Peace a WashingtonBenjamin Netanyahu ha deciso di non partecipare all’inaugurazione del Board of Peace a Washington.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Board of Peace di Trump al debutto con 5 miliardi di dollari; Debutta domani l’Onu di Trump. Porterà davvero la pace e risorse per Gaza?; Oggi debutta il Board di Trump, Meloni sorda con Mattarella, donna decapitata e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Board of Peace al via. L’idea: sicurezza alle bande criminali.

Debutta domani l’Onu di Trump. Porterà davvero la pace e risorse per Gaza?Giovedì si riunisce a Washington il Board of Peace, ma prevalgono freddezza e scetticismo. L’Italia, rappresentata dal ministro Tajani, sceglie il ruolo di osservatrice ... famigliacristiana.it