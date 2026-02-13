Netanyahu si defila | non inaugurerà il Board of Peace a Washington

Benjamin Netanyahu ha deciso di non partecipare all’inaugurazione del Board of Peace a Washington. La scelta è stata comunicata tramite l’account in persiano dell’esercito israeliano su X, dove si invita a mettersi in contatto per eventuali collaborazioni. La decisione del premier arriva in un momento di tensioni crescenti sulla scena internazionale, lasciando aperta la porta a future iniziative di cooperazione tra Israele e altri paesi. Finora, nessuna spiegazione ufficiale dalla leadership israeliana sulle ragioni di questa defezione.

Palestina Viaggio cancellato dopo la visita sotto tono di due giorni fa. Tra una settimana Trump lancia il primo summit, mentre a Gaza gli uccisi si accumulano. A Masafer Yatta, in Cisgiordania, l'esercito toglie le terre ai contadini su richiesta dei coloni israeliani

