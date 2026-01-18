L’attenzione si concentra ora su Cuba, dopo le recenti crisi in Venezuela. Aleida Guevara e Mariela Castro evidenziano come gli eventi in Venezuela rappresentino una violazione della sovranità e della dignità delle popolazioni coinvolte. Questo scenario solleva interrogativi sul futuro politico e sociale dell’isola, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente gli sviluppi e le implicazioni per la regione.

«Ciò che è accaduto in Venezuela non ha precedenti. È una mancanza di rispetto verso i popoli, la sovranità, la dignità degli esseri umani. Quando gli è stato riconosciuto e chi glielo ha riconosciuto agli Stati Uniti il diritto di intervenite in un altro Paese? Chi gli ha detto a questo presidente che ha il diritto o la missione di agire in questo modo? È una mancanza di rispetto prima di tutto nei confronti del suo paese. Non ha chiesto il permesso né al Senato né a nessuno. Se ne è strafottuto di tutti! E peraltro non c’è stata una seria reazione negli Stati Uniti su quanto è accaduto. Il Senato è rimasto tranquillo come se fosse tutto normale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Cuba sarà la prossima”: dopo il Venezuela, l’allarme di Aleida Guevara e Mariela Castro

Leggi anche: Donald Trump, chi sarà il prossimo? Dopo il Venezuela allarme per Groenlandia, Cuba e Colombia: “Ne abbiamo bisogno”

Leggi anche: Cuba, Venezuela, Cuba ? Mai dire che è impossibile, la storia narra il contrario

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dopo Maduro, Cuba? I timori (anche energetici) dell'isola dopo l'operazione di Trump - Le dichiarazioni di Trump e Rubio non sono rassicuranti e la dipendenza dal petrolio di Caracas rende fragile la condizio ... ilfoglio.it

Cuba sarà la prossima? Dopo l'attacco al Venezuela, L'Avana perde un alleato cruciale - Gli Stati Uniti potrebbero imporre un embargo petrolifero contro l'isola, anche grazie alla presenza di ... msn.com