A Trabia è il giorno delle lacrime alla Chiesa Madre l' addio al ventenne morto sulla statale
A Trabia, il funerale di un giovane di 20 anni ha riunito amici e parenti alla Chiesa Madre. La sua morte sulla statale ha lasciato tutti sconvolti, soprattutto perché aveva grandi progetti per il futuro, tra cui entrare nelle forze dell’ordine. Il ragazzo sognava di diventare carabiniere e si preparava con impegno agli esami. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le lacrime scendono nel giorno del suo addio. La sua bara è stata portata tra le lacrime dei presenti.
Aveva tutta la vita davanti e sperava un giorno di indossare la divisa dell'Arma, ma un tragico incidente ha distrutto i suoi sogni. È stato celebrato oggi pomeriggio, nella Chiesa Madre di Trabia il funerale di Ignazio Cortese, 20 anni, morto due notti fa a seguito di un violento scontro avvenuto sulla statale 113, nel territorio di Campofelice di Roccella, mentre si trovava con un amico su una Fiat Panda, fermo a un posto di controllo dei carabinieri. “Era un ragazzo fantastico, gentile, solare, con la testa sulle spalle. Non posso credere che non potrò più abbracciarlo o scherzare con lui”, ha detto un amico prima dell'inizio delle esequie.🔗 Leggi su Palermotoday.it
