In metro con coltelli e storditore elettrico | Andiamo spesso a Milano dobbiamo difenderci Nei guai due ragazze di 15 anni

Due ragazze di 15 anni sono state trovate con coltelli e uno storditore elettrico vicino alla stazione della metro di viale Europa a Brescia. Le giovani hanno spiegato che vanno spesso a Milano e si devono difendere. La polizia le ha denunciate dopo aver le fermate.

Brescia, 4 febbraio 2026 – Scoperte con coltelli e storditore elettrico nei pressi della stazione della metropolitana di viale Europa a Brescia: due ragazze di 15 anni sono state denunciate dalla polizia. Gli agenti della squadra volante della questura di Brescia e del commissariato Carmine sono intervenuti a seguito di una segnalazione, inoltrata tramite il numero di emergenza 112 Nue, da un'addetta al controllo della metropolitana. La segnalazione . La donna ha riferito di aver notato all'uscita della stazione un gruppo di ragazzi, composto da almeno due ragazzi e due ragazze, aggirarsi con fare sospetto e armeggiare con uno 'storditore elettrico'. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

