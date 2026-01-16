A spasso con due grossi coltelli | Aiuto è armato
Un uomo è stato fermato durante un controllo per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre era in possesso di due grossi coltelli. L’intervento ha portato all’arresto, a un’espulsione di un cittadino irregolare e a una denuncia. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi mirati per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.
Un arresto per spaccio, un'espulsione di irregolare e una denuncia per un uomo a spasso con grossi coltelli. Questo il bilancio di alcune operazioni condotte negli ultimi giorni della polizia locale, nell'ambito del lavoro svolto per sicurezza urbana e contrasto al degrado.Spaccio di droga: un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Sfonda il cancello armato di coltelli e bastoni: denunciato
Leggi anche: Bolzano, turista con due grossi cani senza museruola blocca un treno
A spasso con due grossi coltelli: "Aiuto, è armato" - Intervento della polizia locale, denunciato un 57enne in piazza Ferretto. genovatoday.it
- Normale amministrazione per il numero uno biancazzurro, i rossoblu non creano grossi pericoli. Fa il suo, sostituito nell'intervallo per far - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.