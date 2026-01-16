A spasso con due grossi coltelli | Aiuto è armato

Un uomo è stato fermato durante un controllo per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre era in possesso di due grossi coltelli. L’intervento ha portato all’arresto, a un’espulsione di un cittadino irregolare e a una denuncia. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi mirati per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.

