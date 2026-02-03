I Muppet tornano in tv con un evento speciale su Disney+. La data di uscita è vicina e lo show vedrà la partecipazione di ospiti famosi. I personaggi più amati del teatro si preparano a conquistare di nuovo il pubblico, con nuove gag e momenti divertenti. La nostalgia si mescola alla voglia di vedere i Muppet sullo schermo, pronti a farci ridere come un tempo.

I Muppet tornano sul piccolo schermo con un evento speciale che promette di riportare la magia del celebre teatro. Disney+ si prepara a lanciare The Muppet Show domani, mercoledì 4 febbraio, con un cast di ospiti d’eccezione che include Maya Rudolph, Sabrina Carpenter e Seth Rogen. Un ritorno che celebra i 50 anni di una delle serie più amate della televisione mondiale. Non perdere The Muppet Show su Disney+! Abbonati ora e rivivi la magia del teatro più famoso della TV Un cast stellare per il grande ritorno. L’evento speciale vede la partecipazione di Maya Rudolph come guest star principale, affiancata dalla popolare cantante Sabrina Carpenter, che non si limita a essere ospite ma ricopre anche il ruolo di executive producer. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The Muppet Show torna su Disney+: quando esce e chi sono gli ospiti dell’evento speciale?

Approfondimenti su Muppet Show

Disney+ ha annunciato l’arrivo di The Muppet Show, un evento imperdibile per gli appassionati di pupazzi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Muppet Show

Argomenti discussi: Il Muppet Show torna sul palco: caos, nostalgia e una notte che potrebbe cambiare tutto; Disney+ le novità di febbraio 2026; Dirty Dancing, il vero sequel del film cult è ufficiale e c'è una sorpresa: torna la protagonista dell’originale; Tutto quello che sappiamo su The Muppet Show Disney+.

The Muppet Show su Disney+: trailer, super ospiti e quando esceUn evento speciale con dei super ospiti. Disney+ annuncia The Muppet Show, l'evento dei pupazzi più famosi del globo che taglia il traguardo del mezzo secolo di vita. Ecco tutto quello che c'è da ... today.it

The Muppet Show: Sabrina Carpenter e Seth Rogen nel trailer dello specialeDisney+ ha condiviso online le prime immagini del progetto che è stato ideato come possibile pilot di un reboot della serie. movieplayer.it

Primo poster dello speciale dedicato al ritorno di "THE MUPPET SHOW". • Con la partecipazione speciale di Sabrina Carpenter. • Prodotto da Seth Rogen. In anteprima il 4 febbraio su Disney+ e ABC. - facebook.com facebook