Rocchetta Sant’Antonio accende l’inverno con ' Febbre Italiana'

Da foggiatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocchetta Sant’Antonio si prepara ad accogliere l'inverno con l’evento ‘Febbre Italiana – La grande discoteca italiana’. Una serata dedicata alla musica e al divertimento, durante la quale la piazza del paese si trasforma in una discoteca all’aperto. Un’occasione per vivere un momento di aggregazione e condivisione, in un’atmosfera semplice e coinvolgente, nel rispetto delle tradizioni e della convivialità locale.

Rocchetta Sant’Antonio si prepara a vivere una serata di grande musica e divertimento con ‘Febbre Italiana – La grande discoteca italiana’, l’evento che promette di trasformare la piazza del paese in una vera e propria discoteca a cielo aperto. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 gennaio alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

rocchetta sant8217antonio accende l8217inverno con febbre italiana

© Foggiatoday.it - Rocchetta Sant’Antonio accende l’inverno con 'Febbre Italiana'

Leggi anche: A Rocchetta Sant’Antonio appuntamento con Angela Piaf e la ‘Magia del Natale’

Leggi anche: Rocchetta Sant’Antonio Capitale delle Ferrovie Turistiche Ofantine

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.