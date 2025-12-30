Rocchetta Sant’Antonio accende l’inverno con ' Febbre Italiana'

Rocchetta Sant’Antonio si prepara ad accogliere l'inverno con l’evento ‘Febbre Italiana – La grande discoteca italiana’. Una serata dedicata alla musica e al divertimento, durante la quale la piazza del paese si trasforma in una discoteca all’aperto. Un’occasione per vivere un momento di aggregazione e condivisione, in un’atmosfera semplice e coinvolgente, nel rispetto delle tradizioni e della convivialità locale.

Rocchetta Sant’Antonio si prepara a vivere una serata di grande musica e divertimento con ‘Febbre Italiana – La grande discoteca italiana’, l’evento che promette di trasformare la piazza del paese in una vera e propria discoteca a cielo aperto. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 gennaio alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Rocchetta Sant’Antonio accende l’inverno con 'Febbre Italiana' Leggi anche: A Rocchetta Sant’Antonio appuntamento con Angela Piaf e la ‘Magia del Natale’ Leggi anche: Rocchetta Sant’Antonio Capitale delle Ferrovie Turistiche Ofantine Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Un evento culturale , emozionante e bellissimo presso la suggestiva chiesa cattedrale del piccolo borgo di Rocchetta Sant’Antonio giorno 29 dicembre 2025. Grazie Giusy (edited) Anna - facebook.com facebook Rocchetta diventa come Betlemme con il suo Presepe Vivente più grande di sempre x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.