Natale a Rocchetta Sant' Antonio | il programma degli eventi

Durante il fine settimana del 27 e 28 dicembre, Rocchetta Sant'Antonio ospiterà la sua edizione più ricca di sempre del Presepe Vivente. Un evento natalizio che coinvolgerà la comunità e i visitatori, offrendo un’atmosfera suggestiva e tradizionale per celebrare le festività e riscoprire le antiche atmosfere natalizie.

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, Rocchetta Sant'Antonio metterà in scena l'edizione più ricca di sempre del suo Presepe Vivente. I preparativi sono in corso, con lo studio dettagliato di scene, ambientazioni, luci, costumi, per trasformare l'evento in un vero e proprio 'presepe nel presepe'.

A Rocchetta Sant’Antonio appuntamento con Angela Piaf e la ‘Magia del Natale’

Piccolo Villaggio di Natale a Rocchetta e Croce! Non mancate a una giornata di magia e festa! • Quando: Domenica 21 Dicembre • Dove: Villa Comunale (Villaggio) & Chiesa della S.S. Annunziata di Rocchetta (Concerto)

30 nella chiesa di San Giovanni Battista, prenderà il via l'edizione 2025 del Premio Mariateresa Di Lascia che domenica 21 dicembre, stesso orario e medesima