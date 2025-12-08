Vettori sconfitto ai punti da Ferreira | il brusco risveglio dell' Italian Dream

L’Italian Dream si scontra con un brusco risveglio: quarta sconfitta di fila per Marvin Vettori, patita contro il brasiliano Brunno Ferreira a UFC 323 e appare sempre più imminente l’uscita del colosso di Mezzocorona dalla Top 15 mondiale dei pesi medi di arti marziali miste.Una sconfitta ai. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

