Con i Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival l' industria cinematografica invade Rimini Santarcangelo e Pennabilli

Riminitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da mercoledì 10 e fino a domenica 14 dicembre torna "Luoghi dellAnimaItalian Film Festival", sull’intreccio tra cinema, paesaggio e poesia nei luoghi cari a Tonino Guerra: Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli. Un festival che nasce dal desiderio di raccontare il mondo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

