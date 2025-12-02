Con i Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival l' industria cinematografica invade Rimini Santarcangelo e Pennabilli
A partire da mercoledì 10 e fino a domenica 14 dicembre torna "Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival", sull’intreccio tra cinema, paesaggio e poesia nei luoghi cari a Tonino Guerra: Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli. Un festival che nasce dal desiderio di raccontare il mondo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
