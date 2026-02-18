La dedica di Lana Del Rey al marito Jeremy Dufrene | Gli piace spingermi sul tosaerba verde John Deere so che vorreste avere un uomo come lui

Lana Del Rey ha dedicato il suo nuovo brano a Jeremy Dufrene, il marito che la porta spesso a fare gite sul tosaerba John Deere. La cantante descrive momenti semplici, come le cene in famiglia e le passeggiate estive, che condividono insieme. Nel singolo White Feather Hawk Tail Deer Hunter, Lana racconta anche la passione del marito per la caccia, di cui lui stesso ha scritto il testo. Le immagini di una vita quotidiana tranquilla si mescolano alle passioni di Dufrene, che spesso si vede al lavoro nel video.

Nel brano, Lana Del Rey racconta, riferendosi al marito: «È il mio cacciatore di cervi dalla coda di falco bianca Gli piace tenermi al fresco nella brezza calda dell'estate» poi continua descrivendo le loro abitudini «Gli piace spingermi su questo tosaerba verde John Deere So che vorreste avere un uomo come lui, è una vera delusione». Riferendosi all'invidia che una relazione genuina può suscitare negli altri, Lana Del Rey passa a descrivere le sensazioni scaturite dal loro primo incontro, nel lontano 2019: «Quando l'ho incontrato Come una freccia Come un uccello nel cuore Come un passero Siamo una coppia Lui è fino nel mio midollo osseo».